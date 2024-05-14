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Updated Сегодня, 08:25

Ростовский депутат Водолацкий заявил о бегстве руководства ВСУ

Ростовский депутат Водолацкий заявил о бегстве руководства ВСУ

14 мая 2024, 08:23
Фото: ByrkaDenis/cc by 4.0/wikimedia.org
Ростовский депутат Водолацкий заявил о бегстве руководства ВСУ
Руководству ВСУ пришлось покинуть город Купянск в Харьковской области, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Он сообщил ТАСС, что в этом населенном пункте находятся только подразделения прикрытия. Парламентарий добавил, что ежедневно российским войскам удается освобождать два-три населенных пункта в этом регионе.

«В Купянске уже нет военных, руководство ВСУ давно оттуда сбежало, местная власть тоже уехала», — пояснил Водолацкий.

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Он добавил, что для российских сил харьковское направление считается самым важным. Из-за этого очень важно продвигаться быстрыми темпами.

Ранее Водолацкий высказался о назначении нового министра обороны.

До этого ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью.

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#Илья Протвинов#ВСУ#Ростов#Происшествия
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