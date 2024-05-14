Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Он сообщил ТАСС, что в этом населенном пункте находятся только подразделения прикрытия. Парламентарий добавил, что ежедневно российским войскам удается освобождать два-три населенных пункта в этом регионе.
«В Купянске уже нет военных, руководство ВСУ давно оттуда сбежало, местная власть тоже уехала», — пояснил Водолацкий.
Он добавил, что для российских сил харьковское направление считается самым важным. Из-за этого очень важно продвигаться быстрыми темпами.
Ранее Водолацкий высказался о назначении нового министра обороны.
До этого ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью.
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