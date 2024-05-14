В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках

В апреле 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках снизилась в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Ростова. Так, в Ленинском районе новостройки стали дешевле на 4,8%. Здесь квадратный метр обойдется в 167,8 тысячи рублей. На втором месте оказался Октябрьский район, где снижение составило 4,7%, а средняя стоимость квадратного метра — 140,5 тысячи рублей. На 0,7% подешевел квадратный метр в в Первомайском районе до 107,4 тысячи рублей.