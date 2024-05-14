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В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках

В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках

14 мая 2024, 07:48
Фото: Unsplash
В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках
В этом году сразу в ттрех районах Ростова-на-Дону отмечается снижение цен на квартиры в новостройках до 4,5%, сообщает аналитическая система «Домострой Профи» пишет Domostroydon.

В апреле 2024 года стоимость квадратного метра в новостройках снизилась в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Ростова. Так, в Ленинском районе новостройки стали дешевле на 4,8%. Здесь квадратный метр обойдется в 167,8 тысячи рублей. На втором месте оказался Октябрьский район, где снижение составило 4,7%, а средняя стоимость квадратного метра — 140,5 тысячи рублей. На 0,7% подешевел квадратный метр в в Первомайском районе до 107,4 тысячи рублей.

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Отмечается, что в других районах города цены на квартиры в новых домах с каждым месяцем только увеличиваются. Больше всего жилая недвижимость подорожала в Железнодорожном районе — 9,3%.

Ранее стало известно о том, что ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах, а все из-за увеличения цен.

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