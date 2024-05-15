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Движение перекроют с 18 мая в центре Ростова-на-Дону

Движение перекроют с 18 мая в центре Ростова-на-Дону

15 мая 2024, 08:16
Фото: rostov-gorod.ru
Движение перекроют с 18 мая в центре Ростова-на-Дону
В центральной части Ростова-на-Дону с 18 мая введут ограничения движения из-за фестиваля, сообщили в департаменте транспорта.

В городе проведут туристический гастро-ремесленный фестиваль «Купеческий двор». Из-за этого с 17 часов 18 мая до 23.40 19 числа введут ограничения.

Проехать нельзя будет по улице Шаумяна от Ворошиловский до Газетного. Кроме того, здесь введут запрет на остановку и парковку транспорта.

Движение машин перекроют в Первомайском районе Ростова-на-Дону с 15 мая
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Кроме того, 18 мая введут запрет на въезд грузовых автомобилей в Ростов-на-Дону по следующим улицам: Зрелищная, Оганова, Особенная и Сосновая в промежутки времени с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Добавим, что с 21 мая на месяц запретят проезд по улице Плужная от строения на Плужной, 1 до здания под номером 14. Это связано с работами на подземных коммуникациях.

Ранее стало известно, что проезд перекроют в районе Темерника в Ростове-на-Дону с 16 июня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Фестиваль#Ограничения движения#Улица Шаумяна
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