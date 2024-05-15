Движение перекроют с 18 мая в центре Ростова-на-Дону

Кроме того, 18 мая введут запрет на въезд грузовых автомобилей в Ростов-на-Дону по следующим улицам: Зрелищная, Оганова, Особенная и Сосновая в промежутки времени с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.