Движение перекроют с 18 мая в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В городе проведут туристический гастро-ремесленный фестиваль «Купеческий двор». Из-за этого с 17 часов 18 мая до 23.40 19 числа введут ограничения.
Проехать нельзя будет по улице Шаумяна от Ворошиловский до Газетного. Кроме того, здесь введут запрет на остановку и парковку транспорта.
Кроме того, 18 мая введут запрет на въезд грузовых автомобилей в Ростов-на-Дону по следующим улицам: Зрелищная, Оганова, Особенная и Сосновая в промежутки времени с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
Добавим, что с 21 мая на месяц запретят проезд по улице Плужная от строения на Плужной, 1 до здания под номером 14. Это связано с работами на подземных коммуникациях.
Ранее стало известно, что проезд перекроют в районе Темерника в Ростове-на-Дону с 16 июня.