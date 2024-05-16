Жительницу Таганрога осудили за посты о российской армии

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Обвиняемой оказалась 40-летняя жительница Таганрога, которую уже наказывали за аналогичный поступок. В 2023 году ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Но она повторно опубликовала в Интернете материалы, которые дискредитируют участие российских войск в СВО. Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело.
Сейчас суд приговорил обвиняемую к 2,5 года заключения условно, также ей назначили два года испытательного срока. Решение принял Таганрогской городской суд.
Ранее стримершу оштрафовали в Батайске за оскорбление участников СВО.