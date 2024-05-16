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Жительницу Таганрога осудили за негативные посты о российской армии

Жительницу Таганрога осудили за посты о российской армии

16 мая 2024, 08:56
Фото: 1MI
Жительницу Таганрога осудили за негативные посты о российской армии
В Ростовской области огласили приговор местной жительнице за дискредитацию ВС РФ, сообщает региональное УФСБ.

Обвиняемой оказалась 40-летняя жительница Таганрога, которую уже наказывали за аналогичный поступок. В 2023 году ее привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Но она повторно опубликовала в Интернете материалы, которые дискредитируют участие российских войск в СВО. Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело.

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Сейчас суд приговорил обвиняемую к 2,5 года заключения условно, также ей назначили два года испытательного срока. Решение принял Таганрогской городской суд.

Ранее стримершу оштрафовали в Батайске за оскорбление участников СВО.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Уголовное преследование#Административная ответственность#Происшествия
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