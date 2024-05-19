Новая магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
19 мая днем в Ростовской области ожидается повышение возбуждения магнитосферы. Ее уровень не превысит четырех баллов.
Магнитная буря уровня G1 будет наблюдаться 20 мая с 18.00 до полуночи.
Такая буря считается слабой. Она не будет влиять на электросети и работу электроприборов. Однако метеозависимые люди могут испытывать апатию, недомогание и головные боли.
Волна геомагнитных возмущений будет наблюдаться в регионе до начала июня. Но их сила не будет превышать четырех баллов из десяти возможных.
Ранее стало известно, что в Ростовской области ожидается потепление. Температура воздуха превысит 25 градусов.