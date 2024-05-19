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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Новая магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область

Новая магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область

19 мая 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney
Новая магнитная буря уровня G1 накроет Ростовскую область
Сильные возмущения магнитного поля Земли продолжают воздействовать на Ростовскую область. Вечером 19 мая ожидается очередное повышение уровня магнитосферы, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

19 мая днем в Ростовской области ожидается повышение возбуждения магнитосферы. Ее уровень не превысит четырех баллов.

Магнитная буря уровня G1 будет наблюдаться 20 мая с 18.00 до полуночи.

Такая буря считается слабой. Она не будет влиять на электросети и работу электроприборов. Однако метеозависимые люди могут испытывать апатию, недомогание и головные боли.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Космический шторм будет бушевать в Ростовской области до середины мая
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Волна геомагнитных возмущений будет наблюдаться в регионе до начала июня. Но их сила не будет превышать четырех баллов из десяти возможных.

Ранее стало известно, что в Ростовской области ожидается потепление. Температура воздуха превысит 25 градусов.

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