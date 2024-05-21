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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

Экс-депутата Госдумы Варшавский не смог оспорить 7 лет в колонии в Ростове

Суд в Ростове отправил в колонию на семь лет экс-депутата Госдумы Варшавского

21 мая 2024, 10:41
Фото: 1MI
Экс-депутата Госдумы Варшавский не смог оспорить 7 лет в колонии в Ростове
Приговор Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в отношении экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского оставили в силе, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Его обвинили в попытке похищения средств банка при реализации проекта по созданию предприятия «ДонБиоТех» в Волгодонске, а также в злоупотреблении полномочиями.

Речь шла о сумме в 10 миллионов рублей, что и стало причиной уголовного преследования. За это ему дали 7 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Экс-депутата Госдумы Варшавского осудили в Ростове за попытку хищения денег банка
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Но приговор был обжалован и теперь суд поставил точку в этом вопросе.

«Судом апелляционной инстанции приговор в отношении Варшавского оставлен без изменения», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее фигуранта признали виновным в махинациях на 2,8 миллиардов рублей.

До этого мы писали, как имущество Варшавского выставили на торги.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Приговор#Суд#Госдума#Ростов
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