Суд в Ростове отправил в колонию на семь лет экс-депутата Госдумы Варшавского

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Его обвинили в попытке похищения средств банка при реализации проекта по созданию предприятия «ДонБиоТех» в Волгодонске, а также в злоупотреблении полномочиями.
Речь шла о сумме в 10 миллионов рублей, что и стало причиной уголовного преследования. За это ему дали 7 лет и 10 месяцев лишения свободы.
Но приговор был обжалован и теперь суд поставил точку в этом вопросе.
«Судом апелляционной инстанции приговор в отношении Варшавского оставлен без изменения», — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее фигуранта признали виновным в махинациях на 2,8 миллиардов рублей.
До этого мы писали, как имущество Варшавского выставили на торги.