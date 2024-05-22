Что известно о сбежавшем из части вооруженном военнослужащем в Ростове

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Издания, ссылаясь на Telegram-канал Baza, пишет, что 36-летний мужчина без разрешения покинуть воинскую часть, расположенную на улице Оганова. Он уехал на автомобиле Hyundai с номерами из Чеченской республики.
«После его бегства был объявлен план-перехват. У мужчины при себе находится пистолет», — говорится в сообщении издания.
Что стало мотивом такого поступка, не раскрывается. Добавим, что официальные ведомства ситуацию не комментируют.
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