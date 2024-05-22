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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Что известно о сбежавшем из части вооруженном военнослужащем в Ростове

Что известно о сбежавшем из части вооруженном военнослужащем в Ростове

22 мая 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Что известно о сбежавшем из части вооруженном военнослужащем в Ростове
В Ростове-на-Дону продолжается розыск военнослужащего, который находится за пределами воинской части с оружием, пишет Lenta.ru.

Издания, ссылаясь на Telegram-канал Baza, пишет, что 36-летний мужчина без разрешения покинуть воинскую часть, расположенную на улице Оганова. Он уехал на автомобиле Hyundai с номерами из Чеченской республики.

«После его бегства был объявлен план-перехват. У мужчины при себе находится пистолет», — говорится в сообщении издания.

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Что стало мотивом такого поступка, не раскрывается. Добавим, что официальные ведомства ситуацию не комментируют.

Ранее звуки стрельбы и взрыва услышали жители Волгодонска.

До этого житель Ростовской области ранил соседа в голову и хотел застрелить участкового.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Военнослужащий#Розыск#Происшествия#План перехвата
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