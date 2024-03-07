Житель Ростовской области ранил соседа в голову и хотел застрелить участкового

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Преступление он совершил в среду, 6 марта. В дежурную часть поступило сообщение от жителей слободы Нижнекамышинка о выстрелах на улице. На место выехал местный участковый.
Выяснилось, что один из местных жителей в ходе конфликта с двумя соседями открыл стрельбу из ружья. Он попал одному из них голову. Когда к месту событий подоспел участковый, мужчина стал стрелять и в него.
Полицейский смог обезвредить дебошира, когда тот перезаряжал ружье. Сейчас он задержан.
Участковый чудом не пострадал. Выжить смог и мужчина, получивший ранение в голову.
В отношении мужчины, устроившего стрельбу, возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Ранее инвалид открыл стрельбу по полицейским в Ростовской области.