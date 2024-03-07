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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Житель Ростовской области ранил соседа в голову и хотел застрелить участкового

Житель Ростовской области ранил соседа в голову и хотел застрелить участкового

7 марта 2024, 12:16
Фото: Изображение Midjourney
Житель Ростовской области ранил соседа в голову и хотел застрелить участкового
В Миллеровском районе в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по двум статьям, подробнее рассказали в пресс-службе управления МВД Ростовской области.

Преступление он совершил в среду, 6 марта. В дежурную часть поступило сообщение от жителей слободы Нижнекамышинка о выстрелах на улице. На место выехал местный участковый.

Выяснилось, что один из местных жителей в ходе конфликта с двумя соседями открыл стрельбу из ружья. Он попал одному из них голову. Когда к месту событий подоспел участковый, мужчина стал стрелять и в него.

Полицейский смог обезвредить дебошира, когда тот перезаряжал ружье. Сейчас он задержан.

Участковый чудом не пострадал. Выжить смог и мужчина, получивший ранение в голову.

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В отношении мужчины, устроившего стрельбу, возбуждены уголовные дела
Видео: Следком

В отношении мужчины, устроившего стрельбу, возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее инвалид открыл стрельбу по полицейским в Ростовской области.

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