Почти половина построенного жилья остается нераспроданной в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Издание «Дон 24» со ссылкой на слова министра пишет, что данные по объему жилья, которое еще не получилось реализовать, не ведутся. Но есть понимание, что его доля может достигать 45%.
На текущий момент в Краснодарском крае около 80% жилых помещений остаются нереализованными. В то же время темпы строительства сохраняются такие же. Поэтому, по мнению Сильвестрова, это не должно повлиять на развитие строительной сферы.
Министр добавил, что наличие нереализованного жилья не должно оказывать влияния на его стоимость. В конечном счете, здесь действуют рыночные условия, и законы спроса и предложения остаются в силе.
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