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Почти половина построенного жилья остается нераспроданной в Ростове-на-Дону

Почти половина построенного жилья остается нераспроданной в Ростове-на-Дону

22 мая 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону остается нераспроданной половина жилья в новостройках, сообщил глава Минстроя региона Юрий Сильвестров.

Издание «Дон 24» со ссылкой на слова министра пишет, что данные по объему жилья, которое еще не получилось реализовать, не ведутся. Но есть понимание, что его доля может достигать 45%.

На текущий момент в Краснодарском крае около 80% жилых помещений остаются нереализованными. В то же время темпы строительства сохраняются такие же. Поэтому, по мнению Сильвестрова, это не должно повлиять на развитие строительной сферы.

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Министр добавил, что наличие нереализованного жилья не должно оказывать влияния на его стоимость. В конечном счете, здесь действуют рыночные условия, и законы спроса и предложения остаются в силе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Минстрой#Нераспроданное жилье
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