Директор колледжа в Ростовской области несколько лет подкупал МЧСника

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
В течение нескольких лет фигурант передавал через посредника деньги начальнику райотделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ. За это он пытался облегчить условия проверок пожарной безопасности.
Добавим, что речь идет о Ростовском колледже радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Уголовное преследование также коснулось инспектора пожарного надзора.
При этом ранее Горбунова уже осудили за фиктивное трудоустройство пяти человек. Размер ущерба в этом случае составил один миллион рублей.
Суд назначил фигуранту 1,5 года заключения условно, этот приговор никто не обжаловал.
До этого чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире.