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Директор колледжа в Ростовской области несколько лет подкупал МЧСника

Директор колледжа в Ростовской области несколько лет подкупал МЧСника

23 мая 2024, 16:37
Фото: Яндекс.Карты
Директор колледжа в Ростовской области несколько лет подкупал МЧСника
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора колледжа Сергея Горбунова за подкуп сотрудника МЧС, сообщили в региональном УФСБ.

В течение нескольких лет фигурант передавал через посредника деньги начальнику райотделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ. За это он пытался облегчить условия проверок пожарной безопасности.

Добавим, что речь идет о Ростовском колледже радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий. Уголовное преследование также коснулось инспектора пожарного надзора.

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При этом ранее Горбунова уже осудили за фиктивное трудоустройство пяти человек. Размер ущерба в этом случае составил один миллион рублей.

Суд назначил фигуранту 1,5 года заключения условно, этот приговор никто не обжаловал.

До этого чиновница в Азове дала разрешение на строительство взамен на ремонт в квартире.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Происшествия#Директор колледжа
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