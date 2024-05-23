У арестованного генерал-лейтенанта Шамарина из Таганрога нашли несколько квартир

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Издание пишет, что до 2019 года у него в собственности были две квартиры площадью 37,5 и 82,6 квадратных метра. Говорится, что на его супруге числился автомобиль Toyota RAV4.
«В 2018 году доход Шамарина достигал 2,9 миллиона рублей, его супруга заработала 873 тысячи за этот период», — сказано в сообщении.
Издание пишет, что утром в четверг, 23 мая, Шамарина задержали и доставили на допрос. СМИ сообщают, что это может быть связано с делом о взятке.
Ранее уголовное дело завели на экс-председателя районного суда в Ростове Коблеву.
До этого в городе суд отправил экс-замкомандира взвода ДПС под стражу по делу о махинациях.