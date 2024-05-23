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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Квартиры оказались у арестованного генерал-лейтенанта Шамарина из Таганрога

У арестованного генерал-лейтенанта Шамарина из Таганрога нашли несколько квартир

23 мая 2024, 12:28
Фото: Unsplash / для иллюстрации
Квартиры оказались у арестованного генерал-лейтенанта Шамарина из Таганрога
Начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин из Таганрога, которого задержали, ранее раскрывал данные о своих квартирах, сообщает Lenta.ru.

Издание пишет, что до 2019 года у него в собственности были две квартиры площадью 37,5 и 82,6 квадратных метра. Говорится, что на его супруге числился автомобиль Toyota RAV4.

«В 2018 году доход Шамарина достигал 2,9 миллиона рублей, его супруга заработала 873 тысячи за этот период», — сказано в сообщении.

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Издание пишет, что утром в четверг, 23 мая, Шамарина задержали и доставили на допрос. СМИ сообщают, что это может быть связано с делом о взятке.

Ранее уголовное дело завели на экс-председателя районного суда в Ростове Коблеву.

До этого в городе суд отправил экс-замкомандира взвода ДПС под стражу по делу о махинациях.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Взятка#Дело о взятке#Происшествия
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