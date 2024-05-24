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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Засуха может прийти в Ростовскую область после замороков

Засуха может прийти в Ростовскую область после заморозков

24 мая 2024, 08:38
Фото: Unsplash
Засуха может прийти в Ростовскую область после замороков
Минимальное количество осадков прогнозируется на юге России, пишут «Новые известия».

Эксперты отмечают, что конец весны в этом году в Черноземье выдался не только холодным, но и сухим. С марта по апрель уровень осадков не превысил 50% от нормы. Это значит, что запас влаги в почве израсходован.

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Преобладающие антициклоны, как отмечают синоптики, вплоть до 10 чисел июня формируют сухую и теплую погоду. Дожди будут редкими на юге России. Из-за этого вероятность засухи становится более ощутимой. Тяжелее всего ситуация складывается в Крыму и на Ставрополье.

«О засухе можно будет говорить в начале июня в случае, если до середины июня не видно осадков, и май засушливый», — отмечает научный руководить Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее сообщалось, что потери садоводов могут достигнут 40% из-за заморозков в Ростовской области.

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