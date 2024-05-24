Засуха может прийти в Ростовскую область после заморозков

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Эксперты отмечают, что конец весны в этом году в Черноземье выдался не только холодным, но и сухим. С марта по апрель уровень осадков не превысил 50% от нормы. Это значит, что запас влаги в почве израсходован.
Преобладающие антициклоны, как отмечают синоптики, вплоть до 10 чисел июня формируют сухую и теплую погоду. Дожди будут редкими на юге России. Из-за этого вероятность засухи становится более ощутимой. Тяжелее всего ситуация складывается в Крыму и на Ставрополье.
«О засухе можно будет говорить в начале июня в случае, если до середины июня не видно осадков, и май засушливый», — отмечает научный руководить Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее сообщалось, что потери садоводов могут достигнут 40% из-за заморозков в Ростовской области.