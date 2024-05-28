Психологи рассказали ростовчанам, почему люди коллекционируют вещи

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По мнению психологов, человек может получать удовольствие как от самого процесса поиска предметов для своей коллекции, так и от радости пополнения ее новыми экземплярами.
Коллекционирование также способствует установлению дружеских связей на основе общих интересов.
Коллекционеры часто создают сообщества, где они общаются и соревнуются в поиске редких предметов, что усиливает чувство сопричастности к общей цели. С появлением Интернета объединение в такие группы стало значительно проще.
Коллекционирование также может подчеркнуть личную идентичность человека. Например, болельщик футбольного клуба может собирать тематические предметы, показывая свою преданность определенной команде.
Кроме того, коллекция может быть сугубо личной и иметь ценность только для конкретного человека.
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