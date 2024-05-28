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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Психологи рассказали ростовчанам, почему люди коллекционируют вещи

Психологи рассказали ростовчанам, почему люди коллекционируют вещи

28 мая 2024, 08:33
Фото: Pxhere
Психологи рассказали ростовчанам, почему люди коллекционируют вещи
Одна из основных причин, по которой люди э собирают различные предметы, заключается в том, что это приносит положительные эмоции, пишет Newia.ru.

По мнению психологов, человек может получать удовольствие как от самого процесса поиска предметов для своей коллекции, так и от радости пополнения ее новыми экземплярами.

Коллекционирование также способствует установлению дружеских связей на основе общих интересов.

Коллекционеры часто создают сообщества, где они общаются и соревнуются в поиске редких предметов, что усиливает чувство сопричастности к общей цели. С появлением Интернета объединение в такие группы стало значительно проще.

Коллекционирование также может подчеркнуть личную идентичность человека. Например, болельщик футбольного клуба может собирать тематические предметы, показывая свою преданность определенной команде.

Кроме того, коллекция может быть сугубо личной и иметь ценность только для конкретного человека.

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#Илья Протвинов#Общество#Психология#Удовольствие
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