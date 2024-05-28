Стало известно, почему разводятся жители Ростовской области

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В прошлом году 41,3%, которые подали на развод, были в возрасте от 26 до 35 лет.
По информации Donnews, почти 25% опрошенных состояли в браке от года до 5 лет, 28% — от 6 до 10 лет, и 19,2% — от 11 до 15 лет.
В 2023 году количество разводов уменьшилось на 1,8% за год. Чаще всего люди решают расстаться из-за утраты чувств, проблем с деньгами и разных интересов. Эти факторы уже несколько лет лидируют среди причин разводов.
Примечательно, что в 2023 году также наблюдалось уменьшение количества свадеб. За первые 10 месяцев прошлого года узами брака связали себя 23,3 тысячи пар, что на 412 меньше, чем за такой же период в 2022 году.
Ранее появилась информация, что на каждую церемонию бракосочетания в области приходится один развод.