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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

В Ростовской области рассказали, какие пары чаще всего разводятся

Стало известно, почему разводятся жители Ростовской области

28 мая 2024, 15:22
Фото: unsplash
В Ростовской области рассказали, какие пары чаще всего разводятся

Жители Ростовской области чаще всего разводятся из-за денег и прошедшей любви

В Ростовской области чаще всего на развод подают пары, в которых супругам от 26 до 35 лет, следует из данных статистики.

В прошлом году 41,3%, которые подали на развод, были в возрасте от 26 до 35 лет.

По информации Donnews, почти 25% опрошенных состояли в браке от года до 5 лет, 28% — от 6 до 10 лет, и 19,2% — от 11 до 15 лет.

В 2023 году количество разводов уменьшилось на 1,8% за год. Чаще всего люди решают расстаться из-за утраты чувств, проблем с деньгами и разных интересов. Эти факторы уже несколько лет лидируют среди причин разводов.

На каждую свадьбу в Ростовской области приходится один развод
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Примечательно, что в 2023 году также наблюдалось уменьшение количества свадеб. За первые 10 месяцев прошлого года узами брака связали себя 23,3 тысячи пар, что на 412 меньше, чем за такой же период в 2022 году.

Ранее появилась информация, что на каждую церемонию бракосочетания в области приходится один развод.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Статистика#Развод#Возраст#Утрата супружеских чувств
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