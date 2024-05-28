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Волки уничтожили молодняк сурков-байбаков на севере Ростовской области

Волки уничтожили молодняк сурков-байбаков на севере Ростовской области

28 мая 2024, 13:31
Фото: Alsamua/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Волки уничтожили молодняк сурков-байбаков на севере Ростовской области
Молодняка сурков-байбаков в Ростовской области практически не осталось. Детенышей пушных зверьков уничтожили расплодившиеся на севере региона волки и шакалы, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

Эколог рассказывает, что в годы СССР сурок-байбак был занесен в Красную книгу. Его активное разведение принесло свои плоды, и на большого грызуна даже открыли охоту.

«Раньше плотность сурков-байбаков на некоторых участках северных районов Ростовской области доходила до 70 тысяч зверьков. А сейчас мы встречаем лишь 3-4 сурка на большую территорию», — отмечает Алексей Лебедев.

По словам собеседника, к снижению численности сурков-байбаков привела сельскохозяйственная деятельность — места обитания зверьков активно распахивали. Затем с грызунами боролись, поскольку пушные вредители уничтожали кукурузу и подсолнечник. Но, несмотря на это, весной по районам всегда наблюдался молодняк.

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Эксперт разъясняет, что сурки-байбаки зимуют в спячке. В этот холодный период у них появляется потомство, которое с наступлением тепла покидает свои норки. Сурчат на Дону прозвали «варежками», поскольку они очень маленькие.

«Этой весной ситуация сильно изменилась. Молодняка сурка-байбака практически не осталось. Его повыедали волки и шакалы», — говорит эколог.

Собеседник уточняет, что сурок-байбак из Ростовской области — это самый крупный грызун, если сравнивать с американским лесным или среднеазиатским сурком. Вес донского сурка-байбака достигает 16 килограммов.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему не удается победить волков на севере донского края.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Экология#Волки#Шакалы#Сурок-байбак#Молодняк
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