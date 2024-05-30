Полуторавековой дом могут снести в Нахичевани в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По информации канала, Комитет по охране объектов культурного наследия не дает спасти здание. Но за него борются активисты.
Речь идет о доме № 50 на 8-й Линии, который построили в конце 19 века. Это сделала крестьянка, которая взяла под эти цели кредитные деньги, рассчитывая зарабатывать на сдаче в аренду.
Позже в этом здании был крупный банк.
«Хозяйка одной из квартир подала в суд на комитет по охране ОКН. Причина — он отказал сохранять историю и вносить здание в список памятников, поэтому его снесут», — уточняет канал.
Ранее стало известно, что власти Ростова повторно изымают дом, признанный аварийным 30 лет назад.