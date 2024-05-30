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Updated Сегодня, 12:32

Полуторавековой дом могут снести в Нахичевани в Ростове-на-Дону

Полуторавековой дом могут снести в Нахичевани в Ростове-на-Дону

30 мая 2024, 12:30
Фото: ТГ канал don_mash
Полуторавековой дом могут снести в Нахичевани в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону может пойти под снос старинный дом, но горожане хотят отстоять его в суде, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, Комитет по охране объектов культурного наследия не дает спасти здание. Но за него борются активисты.

Речь идет о доме № 50 на 8-й Линии, который построили в конце 19 века. Это сделала крестьянка, которая взяла под эти цели кредитные деньги, рассчитывая зарабатывать на сдаче в аренду.

Позже в этом здании был крупный банк.

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Полуторавековой дом могут снести в Нахичевани в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ канал don_mash

«Хозяйка одной из квартир подала в суд на комитет по охране ОКН. Причина — он отказал сохранять историю и вносить здание в список памятников, поэтому его снесут», — уточняет канал.

Ранее стало известно, что власти Ростова повторно изымают дом, признанный аварийным 30 лет назад.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Дом#Снос#Нахичевань
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