Вражескую атаку с воздуха перехватили военные рядом с Ростовской областью

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 06:22
В ночь на пятницу, 31 мая, удалось отразить массовую атаку беспилотников. Ее зарегистрировали сразу в нескольких районах.
С объектами справились силы ПВО, теперь в Новороссийске идет розыск рухнувших дронов. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Сложнее всего ситуация оказалась в Темрюкском районе, где находится нефтебаза. Здесь оказались повреждены три цистерны и произошло возгорание.
Сотрудники нефтебазы пострадали, с ними работают медики. Остальных вывели из опасной зоны.
Отмечается, что на место происшествия выехал глава района.
Ранее над Азовским морем уничтожили восемь американских ракет ATACMS.