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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 06:22

Нефтебаза загорелась в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников

Вражескую атаку с воздуха перехватили военные рядом с Ростовской областью

31 мая 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney

Нефтебаза загорелась в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников

В Краснодарском крае произошло возгорание на территории нефтебазы после атаки дронов, рассказал об обстановке губернатор Вениамин Кондратьев.

В ночь на пятницу, 31 мая, удалось отразить массовую атаку беспилотников. Ее зарегистрировали сразу в нескольких районах.

С объектами справились силы ПВО, теперь в Новороссийске идет розыск рухнувших дронов. Медицинская помощь никому не понадобилась.

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Сложнее всего ситуация оказалась в Темрюкском районе, где находится нефтебаза. Здесь оказались повреждены три цистерны и произошло возгорание.

Сотрудники нефтебазы пострадали, с ними работают медики. Остальных вывели из опасной зоны.

Отмечается, что на место происшествия выехал глава района.

Ранее над Азовским морем уничтожили восемь американских ракет ATACMS.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Краснодарский край#Беспилотники#Атака#Нефтебаза
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