Фейковый аккаунт администрации Ростова начал отвечать на вопросы горожан

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Он рассказал, что в Telegram от имени властей размещают публикации и ответы якобы городских служб на обращения людей. Однако вся эта информация является ложной.
«Убедительная просьба проявлять бдительность и соблюдать информационную гигиену», — попросили местных жителей.
Отмечается, что ссылки на официальные каналы находятся на сайте администрации. Кто именно создал фейковый аккаунт, остается загадкой.
Ранее стало известно, что в регионе наказали 20 человек за фейки об армии.
До этого власти области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО.