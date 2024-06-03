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Published Сегодня, 16:50

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Фейковый аккаунт администрации Ростова начал отвечать на вопросы горожан

Фейковый аккаунт администрации Ростова начал отвечать на вопросы горожан

3 июня 2024, 16:50
Фото: 1MI
В Интернете появился фейковый аккаунт администрации Ростова-на-Дону, который публикует новости, предупредил глава администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что в Telegram от имени властей размещают публикации и ответы якобы городских служб на обращения людей. Однако вся эта информация является ложной.

«Убедительная просьба проявлять бдительность и соблюдать информационную гигиену», — попросили местных жителей.

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Отмечается, что ссылки на официальные каналы находятся на сайте администрации. Кто именно создал фейковый аккаунт, остается загадкой.

Ранее стало известно, что в регионе наказали 20 человек за фейки об армии.

До этого власти области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обращения#Происшествия#Фейковый аккаунт
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