Власти Таганрога ответили на сообщения об атаке дронами авиаремонтного завода

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Он рассказал, что провокаторы разместили материалы об атаке БПЛА 325 Авиаремонтного завода. По его словам, они хотят посеять панику, так как никаких атак на предприятие не было.
Фатеев попросил местных жителей всегда проверять поступающую информацию. По его словам, достоверные сведения размещают на официальных сайтах ведомств.
До этого власти Батайска прокомментировали опубликованную информацию о сработавших сиренах. В этом случае информация также оказалась фейковой.
Ранее власти региона опровергли заявления о сработавшей системе ПВО.