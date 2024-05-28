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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Власти Таганрога ответили на сообщения об атаке дронами авиаремонтного завода

Власти Таганрога ответили на сообщения об атаке дронами авиаремонтного завода

28 мая 2024, 09:18
Фото: Mil.ru / для иллюстрации
Власти Таганрога ответили на сообщения об атаке дронами авиаремонтного завода

Власти Таганрога назвали фейком сообщения об атаке дронами завода

Распространяемая в Интернете информация об атаке завода в Таганроге не соответствует действительности, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Он рассказал, что провокаторы разместили материалы об атаке БПЛА 325 Авиаремонтного завода. По его словам, они хотят посеять панику, так как никаких атак на предприятие не было.

Фатеев попросил местных жителей всегда проверять поступающую информацию. По его словам, достоверные сведения размещают на официальных сайтах ведомств.

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До этого власти Батайска прокомментировали опубликованную информацию о сработавших сиренах. В этом случае информация также оказалась фейковой.

Ранее власти региона опровергли заявления о сработавшей системе ПВО.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Информация#Атака#Проверка информации#Дроны#Происшествия
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