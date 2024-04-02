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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Власти Батайска прокомментировали слухи о сработавших сиренах

Власти Батайска прокомментировали слухи о сработавших сиренах

2 апреля 2024, 07:25
Фото: 09.mchs.gov.ru
Власти Батайска прокомментировали слухи о сработавших сиренах
В Батайске распространяемая информация о сработавших сиренах не соответствует действительности, сообщил в Telegram глава городской администрации Роман Волошин.

Он рассказал о появившейся в пабликах информации о сработавших сиренах. Говорилось, что это якобы произошло вечером в понедельник, 1 апреля.

«Это фейк. Никаких проверочных мероприятий, а также работы системы оповещения не было», — заявил Волошин.

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Он попросил не поддаваться на провокации, а также отписываться от пабликов, которые распространяют лживую информацию. Волошин призвал доверять только официальным источникам.

Ранее в донском регионе наказали 20 человек за фейки об армии. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого пожилая женщина из Шахт получила пять лет за два репоста фейков об армии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Сирены#Система оповещения#Проверки
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