Власти Батайска прокомментировали слухи о сработавших сиренах

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Он рассказал о появившейся в пабликах информации о сработавших сиренах. Говорилось, что это якобы произошло вечером в понедельник, 1 апреля.
«Это фейк. Никаких проверочных мероприятий, а также работы системы оповещения не было», — заявил Волошин.
Он попросил не поддаваться на провокации, а также отписываться от пабликов, которые распространяют лживую информацию. Волошин призвал доверять только официальным источникам.
Ранее в донском регионе наказали 20 человек за фейки об армии. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого пожилая женщина из Шахт получила пять лет за два репоста фейков об армии.