Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Командир седьмой штурмовой бригады добровольческого штурмового корпуса отметил, что противник продолжает оказывать сопротивление, но заметно, что у него упала мотивация. По его мнению, стимул солдат ВСУ зависит от того, на каких условиях Запад попытается договориться с Россией касательно Украины. Однако депутат подчеркнул, что никаких перспектив у таких переговоров нет.
«На самом деле понимают, что они — пушечное мясо, обреченное на смерть хозяевами…», — высказался Александр Бородой.
Ранее Ростовский депутат поделился мнением о том, когда завершится СВО.