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Published Сегодня, 15:10

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Updated Сегодня, 15:12

«Понимают, что они пушечное мясо»: ростовский депутат Бородай о мотивации солдат ВСУ

«Они пушечное мясо»: ростовский депутат заявил о падении мотивации у солдат ВСУ

3 июня 2024, 15:10
Фото: 1MI
«Понимают, что они пушечное мясо»: ростовский депутат Бородай о мотивации солдат ВСУ

Ростовский депутат Бородай рассказал, почему снизилась мотивация у солдат ВСУ

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай рассказал о том, что у бойцов ВСУ значительно снизилась мотивация. У Украины нет перспектив на победу, сообщил народный избранник ТАСС.

Командир седьмой штурмовой бригады добровольческого штурмового корпуса отметил, что противник продолжает оказывать сопротивление, но заметно, что у него упала мотивация. По его мнению, стимул солдат ВСУ зависит от того, на каких условиях Запад попытается договориться с Россией касательно Украины. Однако депутат подчеркнул, что никаких перспектив у таких переговоров нет.

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«На самом деле понимают, что они — пушечное мясо, обреченное на смерть хозяевами…», — высказался Александр Бородой.

Ранее Ростовский депутат поделился мнением о том, когда завершится СВО.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#СВО#Бойцы#Зона СВО#Мотивация
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