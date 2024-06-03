«Они пушечное мясо»: ростовский депутат заявил о падении мотивации у солдат ВСУ

Командир седьмой штурмовой бригады добровольческого штурмового корпуса отметил, что противник продолжает оказывать сопротивление, но заметно, что у него упала мотивация. По его мнению, стимул солдат ВСУ зависит от того, на каких условиях Запад попытается договориться с Россией касательно Украины. Однако депутат подчеркнул, что никаких перспектив у таких переговоров нет.