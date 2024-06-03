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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Ростовскую область накроет 38-градусной жарой в начале июня

Ростовскую область накроет 38-градусной жарой в начале июня

3 июня 2024, 09:29
Фото: Unsplash
Ростовскую область накроет 38-градусной жарой в начале июня
В Ростовской области на этой неделе прогнозируют очень сильную жару с температурой до +38 градусов, сообщили синоптики.

По прогнозам метеорологов, 3 июня в регионе еще ожидаются грозы с градом и сильным ветром.

Однако уже с вторника осадки прекратятся, и температура начнет стремительно повышаться. В Ростове во вторник ожидается +34 градуса, в среду — +36. К среде, 5 июня, температура поднимется до +38 градусов.

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К пятнице она снизится до +31 градуса. В течение выходных погода останется такой же, без дождей.

По данным метеорологов, ночью температура будет падать до +19 градусов.

Ранее на регион обрушился град размером с горох.

До этого третья по силе за 2024 год магнитная буря была зафиксирована в области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Жара#Температура
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