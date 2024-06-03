Ростовскую область накроет 38-градусной жарой в начале июня

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По прогнозам метеорологов, 3 июня в регионе еще ожидаются грозы с градом и сильным ветром.
Однако уже с вторника осадки прекратятся, и температура начнет стремительно повышаться. В Ростове во вторник ожидается +34 градуса, в среду — +36. К среде, 5 июня, температура поднимется до +38 градусов.
К пятнице она снизится до +31 градуса. В течение выходных погода останется такой же, без дождей.
По данным метеорологов, ночью температура будет падать до +19 градусов.
Ранее на регион обрушился град размером с горох.
До этого третья по силе за 2024 год магнитная буря была зафиксирована в области.