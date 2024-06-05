Избитый в Ростове-на-Дону участник СВО пожаловался на угрозы

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash пишет, что в апреле появилось видео с избиением мужчины и его супругу. После этого пострадавший пожаловался, что нападавшие в отделе полиции ему угрожали.
«Мужчина услышал, что один из них якобы предложил другому напасть на потерпевшего по пути в больницу», — пишет издание.
Избитый мужчина не согласен с тем, что фигурантов оставили на свободе, а не арестовали.
Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется. RostovGazeta запросила соответствующую информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Но ответ пока не последовал.
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