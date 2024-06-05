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Posted Сегодня, 14:19

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Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Избитый в Ростове-на-Дону участник СВО пожаловался на угрозы

Избитый в Ростове-на-Дону участник СВО пожаловался на угрозы

5 июня 2024, 14:19
Фото: 1MI
Избитый в Ростове-на-Дону участник СВО пожаловался на угрозы
Участник спецоперации, которого избили в Ростове-на-Дону, заявил, что ему поступали угрозы, сообщает «Лента.ру».

Издание со ссылкой на Telegram-канал Don_Mash пишет, что в апреле появилось видео с избиением мужчины и его супругу. После этого пострадавший пожаловался, что нападавшие в отделе полиции ему угрожали.

«Мужчина услышал, что один из них якобы предложил другому напасть на потерпевшего по пути в больницу», — пишет издание.

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Избитый мужчина не согласен с тем, что фигурантов оставили на свободе, а не арестовали.

Добавим, что официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется. RostovGazeta запросила соответствующую информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Но ответ пока не последовал.

Ранее бизнесмена из Новочеркасска осудили за пьяный дебош и драку с полицией в аэропорту.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полиция#Преступность#Избиение#Происшествия
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