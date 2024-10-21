Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Ростове-на-Дону группа лиц напала на участника спецоперации и его жену, сообщили в Следкоме.