rostovgazeta.ru
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Избиение

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Октябрь
Под Ростовом из рабства освободили 18 человек, которые трудились в поле за еду
21 октября, 09:41
Напали толпой: уголовное дело об избиении школьника возбудят в Ростовской области
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Ростовской области, сообщает региональное СУ СКР.
5 октября, 12:29
Сентябрь
Жителя Ростовской области осудят за избиение 17-летнего подростка
27 сентября, 13:12
В Новочеркасске покупатель избил продавца в ТЦ из-за длинных волос
13 сентября, 17:02
Азовчанка рассказала, как ее пожилую тетю обвиняют в избиении полицейского
3 сентября, 15:16
«Карательная психиатрия?»: как пенсионерку из Азова обвиняют в избиении участкового
3 сентября, 07:45
Август
В Таганроге школьницам избрали меру пресечения из-за избиении сверстницы
27 августа, 09:49
В Ростовской области осудили родителей, истязавших пятерых приемных детей
14 августа, 12:56
Июль
В Ростове-на-Дону мужчина избивает соседок по коммуналке
В Ростове-на-Дону женщина с дочерью периодически подвергаются избиению со стороны соседа, сообщает Lenta с ссылкой на Don_Mash.
30 июля, 12:41
Толпа парней в Новочеркасске избила супругов, вступившихся за девушку
28 июля, 14:46
Следком повторно возбудит дело об избиении инвалида и его матери в Ростове
25 июля, 06:44
Июнь
Избивают стариков и инвалидов: следователи проверят дом-интернат в Ростовской области
В приемную главы СКР Александра Бастрыкина поступило обращение об избиениях стариков и инвалидов, которые живут в одном из домов-интернатов Ростовской области, сообщает информационный центр ведомства.
17 июня, 15:53
Полиция ищет хулиганов, избивших парня в парке Горького в Ростове
9 июня, 10:24
Избитый в Ростове-на-Дону участник СВО пожаловался на угрозы
5 июня, 14:19
Апрель
Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Ростове-на-Дону группа лиц напала на участника спецоперации и его жену, сообщили в Следкоме.
28 апреля, 07:04
«Давление на СМИ»: журналисту Хорошилову в Ростове разбили окна
Журналист Игорь Хорошилов, известный Ростову своими разоблачающими статьями, обратился в редакцию RostovGazeta и рассказал, что ему разбили окна в его квартире.
5 апреля, 15:01
Март
В Ростове скончалась 90-летняя пенсионерка, жестоко избитая внуком
12 марта, 15:41
Февраль
Бастрыкин отреагировал на жалобы об избиении детей водителем автобуса на Дону
2 февраля, 05:23
Январь
Пьяный рецидивист предстанет перед судом за смертельное избиение дончанина
20 января, 11:22
В Ростовской области наказали обвиненного в избиении кадета директора школы
Власти Ростовской области сообщили о результатах проверки в учебном учреждении «Шахтинский генерала Я. П. Бакланова казачий кадетский корпус», подробностями поделилась пресс-секретарь Вероника Силина.
9 января, 13:41

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