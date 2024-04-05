«Давление на СМИ»: журналисту Хорошилову в Ростове разбили окна

Журналист рассказывает, что сейчас, хоть и не часто, но продолжает взаимодействовать с несколькими СМИ. Так, его пригласили поприсутствовать в суд Первомайского района, где одному молодому человеку продлевали пребывание под стражей. Судья разрешил представителю СМИ провести фото- и видеосъемку до начала судебного заседания.