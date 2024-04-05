«Давление на СМИ»: журналисту Хорошилову в Ростове разбили окна

Posted 5 апреля, 15:01
Published 5 апреля, 15:01
Modified 5 апреля, 15:03
Updated 5 апреля, 15:03
Журналист рассказывает, что сейчас, хоть и не часто, но продолжает взаимодействовать с несколькими СМИ. Так, его пригласили поприсутствовать в суд Первомайского района, где одному молодому человеку продлевали пребывание под стражей. Судья разрешил представителю СМИ провести фото- и видеосъемку до начала судебного заседания.
«Мне сразу сказали, что дело скандальное. Выяснилось, что этого молодого человека 1 апреля сильно избили в СИЗО. Причем под камерами, и там есть свидетели», — рассказал Игорь Хорошилов.
Явившись незадолго до заседания суда, журналист пообщался с молодым человеком, опросил его. И к вечеру выложил полученную информацию в Сеть.
«А буквально в три часа ночи, я еще не спал, прилетает камень, пробивает балконную дверь и окно. Камень швырнули с такой силой, что пробили два стеклопакета», — рассказывает журналист.
Собеседник добавляет, что сразу выглянул на улицу. Но там уже никого не оказалось. Журналист вызвал полицию и написал заявление.
«В заявлении я указал, кого подозреваю в произошедшем. Это похоже на аспект давления на СМИ. Вероятно, стекла мне разбили затем, чтобы я заткнулся и больше ничего об этом не писал. Но я уже все написал», — резюмирует журналист.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовского журналиста Игоря Хорошилова арестовали на 10 суток за репост.