Республика Крым может выйти из Южного федерального округа

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
По его словам, новый округ может появиться уже в ближайшее время. Но о точной дате пока информации нет.
Он добавил, что в него могут войти Крым, Севастополь, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области.
Балицкий уточнил, что обсуждение этого вопроса идет на федеральном уровне. По его мнению, назвать округ могут Новороссия.
Добавим, что официальных комментариев о планируемых изменениях не поступало, они уточняются.
Ранее стало известно, что железная дорога из донской столицы в Крым должна заработать в этом году. Также появилась информация о том, как будут выглядеть составы для скоростного пути.
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