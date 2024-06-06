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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Крым могут убрать из Южного федерального округа

Республика Крым может выйти из Южного федерального округа

6 июня 2024, 13:57
Фото: evseya/Unsplash
Крым могут убрать из Южного федерального округа
В России планируют создать новый федеральный округ, в который включат Крым, сообщил РИА «Новости» глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, новый округ может появиться уже в ближайшее время. Но о точной дате пока информации нет.

Он добавил, что в него могут войти Крым, Севастополь, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области.

Балицкий уточнил, что обсуждение этого вопроса идет на федеральном уровне. По его мнению, назвать округ могут Новороссия.

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Добавим, что официальных комментариев о планируемых изменениях не поступало, они уточняются.

Ранее стало известно, что железная дорога из донской столицы в Крым должна заработать в этом году. Также появилась информация о том, как будут выглядеть составы для скоростного пути.

Читайте также о том, как Ростовскую область, Кубань и Крым могут связать водные маршруты.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Крым#Южный федеральный округ#Новый федеральный округ
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