В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 103-летней давности

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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В среду, 5 июня, температура поднималась до +35,3 градуса. Это почти на 1 градус выше, чем прошлый рекорд, который был установлен 103 года назад.
Кроме того, новые рекорды были установлены и в других регионах. В том числе в Краснодаре, где он действовал с 1966 года.
В Армавире впервые за 55 лет установили новое максимальное значение.
В четверг, 6 июня, прогнозируется облачная погода с температурой до +32 градусов и ветром до пяти метров в секунду. В пятницу погодные условия будут аналогичными.
В субботу ожидается солнечная погода с температурой около +31 градуса. В воскресенье в регион снова будет облачно.