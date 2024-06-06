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В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 103-летней давности

В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 103-летней давности

6 июня 2024, 07:45
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону побили температурный рекорд 103-летней давности
В Ростове-на-Дону установилась рекордная жара в начале июня, сообщает центр «Фобос».

В среду, 5 июня, температура поднималась до +35,3 градуса. Это почти на 1 градус выше, чем прошлый рекорд, который был установлен 103 года назад.

Кроме того, новые рекорды были установлены и в других регионах. В том числе в Краснодаре, где он действовал с 1966 года.

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В Армавире впервые за 55 лет установили новое максимальное значение.

В четверг, 6 июня, прогнозируется облачная погода с температурой до +32 градусов и ветром до пяти метров в секунду. В пятницу погодные условия будут аналогичными.

В субботу ожидается солнечная погода с температурой около +31 градуса. В воскресенье в регион снова будет облачно.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жара#Температура#Рекорд
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