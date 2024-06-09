Магнитная буря уровня G2 надвигается на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Магнитная буря начнется около 15.00 мск 10 июня. Первые три часа ожидается «слабая буря» класса G1. Однако затем ее активность достигнет класса G2.
Бури уровня G2 считаются средними. Такая активность магнитной бури будет сохранятся вплоть до конца понедельника, 10 июня.
Магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии вплоть до 09.00 мск 11 июня.
Ранее стало известно, когда в Ростовскую область придет более прохладная погода. Так, по мнению климатолога, жара отступит во второй декаде июня.