Климатолог Иошпа назвал самые жаркие дни в июне в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
По его словам, подобное уже неоднократно происходило в регионе.
Климатолог сообщил, что после этого температура снова повысится. Жара достигнет +36 градусов, а максимальная температура в этом месяце будет на День России.
Эксперт рассказал Rostov.aif, что к середине второй декады июня в регион придет более интенсивная воздушная масса, которая принесет осадки и снизит температуру.
Если первые два месяца лета будут ближе к климатической норме, то, согласно прогнозу, доработанному с использованием искусственного интеллекта, в августе температура будет на два градуса выше нормы.
Ранее третья по силе за текущем году магнитная буря обрушилась на регион.