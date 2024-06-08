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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Климатолог Иошпа назвал самые жаркие дни в июне в Ростовской области

Климатолог Иошпа назвал самые жаркие дни в июне в Ростовской области

8 июня 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
Сложившаяся в Ростовской области ситуация с жарой не является катастрофической, сообщил климатолог Александр Иошпа.

По его словам, подобное уже неоднократно происходило в регионе.

Климатолог сообщил, что после этого температура снова повысится. Жара достигнет +36 градусов, а максимальная температура в этом месяце будет на День России.

Эксперт рассказал Rostov.aif, что к середине второй декады июня в регион придет более интенсивная воздушная масса, которая принесет осадки и снизит температуру.

Если первые два месяца лета будут ближе к климатической норме, то, согласно прогнозу, доработанному с использованием искусственного интеллекта, в августе температура будет на два градуса выше нормы.

Ранее третья по силе за текущем году магнитная буря обрушилась на регион.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Жара#Температура#Климатолог
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