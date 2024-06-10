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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Креативное пространство сделают вместо бывшего вино-водочного завода в Ростове

Креативное пространство сделают вместо бывшего вино-водочного завода в Ростове

10 июня 2024, 13:05
Фото: Яндекс.Карты
Креативное пространство сделают вместо бывшего вино-водочного завода в Ростове
В Ростове-на-Дону в начале 2026 года должны завершиться работы по реновации территории бывшего вино-водочного завода, сообщает «РБК Ростов».

Креативное пространство, которое будет включаться в себя ТЦ, на территории бывшего предприятия на Буденновский проспекте планируется открыть в начале 2026 года.

Реновация охватит более 2000 гектаров, с общей полезной площадью объектов в 40 тысяч «квадратов». Всего будут реконструированы шесть объектов завода, являющихся объектами культурного наследия, а также построены шесть новых зданий.

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Всего будут реконструированы шесть объектов заводаВсего будут реконструированы шесть объектов завода
Всего будут реконструированы шесть объектов завода
Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Комплекс будет состоять из торгово-развлекательного и офисного здания в восемь этажей, двухуровневой парковки и общественного пространства.

До этого появилась информация, что контракты на 114 миллиардов рублей подписал донской регион на ПМЭФ.

Кроме того, жилой район планируют создать на Пойменной в Ростове-на-Дону. В него хотят вложить более 100 миллиардов рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Торговый центр#Реновация#Креативное пространство
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