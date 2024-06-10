Креативное пространство сделают вместо бывшего вино-водочного завода в Ростове

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Креативное пространство, которое будет включаться в себя ТЦ, на территории бывшего предприятия на Буденновский проспекте планируется открыть в начале 2026 года.
Реновация охватит более 2000 гектаров, с общей полезной площадью объектов в 40 тысяч «квадратов». Всего будут реконструированы шесть объектов завода, являющихся объектами культурного наследия, а также построены шесть новых зданий.
Комплекс будет состоять из торгово-развлекательного и офисного здания в восемь этажей, двухуровневой парковки и общественного пространства.
До этого появилась информация, что контракты на 114 миллиардов рублей подписал донской регион на ПМЭФ.
Кроме того, жилой район планируют создать на Пойменной в Ростове-на-Дону. В него хотят вложить более 100 миллиардов рублей.