Жителей Ростовской области предупредили о 38-градусной жаре

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В понедельник, 10 июня, скорость ветра может достигнуть 10 метров в секунду. Днем температура поднимется до +37 градусов, а ночью спадет до +17 градусов.
Во вторник ожидаются небольшие дожди с грозами и порывами ветра до 15-17 метров в секунду в вечерние часы. Несмотря на осадки, дневная температура поднимется до +38 °С, а ночью спадет до +13 градусов.
Жара немного спадет 13 июня: днем температура будет не выше +33 °С, а ночью опустится до +20 °С. Кратковременные грозовые дожди возможны ночью. Такая переменчивая погода сохранится в донском регионе до конца недели.
Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.