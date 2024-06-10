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Updated Сегодня, 08:18

Жителей Ростовской области предупредили о 38-градусной жаре

Жителей Ростовской области предупредили о 38-градусной жаре

10 июня 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
Жителей Ростовской области предупредили о 38-градусной жаре
На этой неделе в Ростовской области ожидается переменчивая погода, так как жаркие дни будут чередоваться с кратковременными грозовыми дождями, сообщили синоптики.

В понедельник, 10 июня, скорость ветра может достигнуть 10 метров в секунду. Днем температура поднимется до +37 градусов, а ночью спадет до +17 градусов.

Во вторник ожидаются небольшие дожди с грозами и порывами ветра до 15-17 метров в секунду в вечерние часы. Несмотря на осадки, дневная температура поднимется до +38 °С, а ночью спадет до +13 градусов.

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Жара немного спадет 13 июня: днем температура будет не выше +33 °С, а ночью опустится до +20 °С. Кратковременные грозовые дожди возможны ночью. Такая переменчивая погода сохранится в донском регионе до конца недели.

Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Жара#Грозы
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