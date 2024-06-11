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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Ростове-на-Дону установят 450 умных остановок за 514 млн рублей

В Ростове-на-Дону установят 450 «умных» остановок за 514 млн рублей

11 июня 2024, 15:05
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону установят 450 умных остановок за 514 млн рублей
В Ростове-на-Дону планируется установить 450 «умных» остановок в течение пяти лет, пишет «Ростовский городской транспорт».

Всего на эти цели выделили 514,4 миллиона рублей. В течение первого года выполнения контракта хотят установить 50 комплексов.

А далее каждый год должны появляться по 100 новых остановок.

В перечень мест для установки включены остановки, которые в настоящее время не совмещены с торговыми сооружениями. Планируется, что срок их службы составит минимум шесть лет.

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Система будет оповещать пассажиров о времени прибытия транспорта, учитывая текущую дорожную ситуацию. Ожидается, что она сможет проанализировать скорость передвижения и рассчитать предполагаемое время, когда автобус будет на месте.

На экран также хотят выводить прогноз погоды, время, социальную рекламу и информацию МЧС.

Ранее новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ростов#Умные остановки
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