В Ростове-на-Дону установят 450 «умных» остановок за 514 млн рублей

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Всего на эти цели выделили 514,4 миллиона рублей. В течение первого года выполнения контракта хотят установить 50 комплексов.
А далее каждый год должны появляться по 100 новых остановок.
В перечень мест для установки включены остановки, которые в настоящее время не совмещены с торговыми сооружениями. Планируется, что срок их службы составит минимум шесть лет.
Система будет оповещать пассажиров о времени прибытия транспорта, учитывая текущую дорожную ситуацию. Ожидается, что она сможет проанализировать скорость передвижения и рассчитать предполагаемое время, когда автобус будет на месте.
На экран также хотят выводить прогноз погоды, время, социальную рекламу и информацию МЧС.
Ранее новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге.