rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Движение перекроют в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону с 1 августа

Движение перекроют в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону с 1 августа

12 июня 2024, 15:32
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону с 1 августа введут ограничения движения на участке улицы Атарбекова, сообщили в городской администрации.

Причиной является перенос срока работ на водопроводе. Из-за этого перекроют проезд на Атарбекова на участке от здания №77 до строения с адресным ориентиром ул. Каменобродская, 90.

Упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Ограничения будут действовать с 1 августа по 15 сентября. Объехать закрытые дома можно будет по другим улицам.

Ранее упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону.

Кроме того, стало известно, что движение ограничат на Таганрогской в Ростове-на-Дону в июле.

Читайте также о том, как проезд перекроют в центре донской столицы до 30 ноября.

Читайте также:
Упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-ДонуДвижение ограничили в Октябрьском районе Ростова-на-Дону до 29 сентябряДвижение ограничат на Таганрогской в Ростове-на-Дону в июле
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничения#Движение#Улица Атарбекова
Подпишитесь
В Ростовской области люди пропадают десятками, а арбузам предрекли «кусачие» цены
Сегодня, 14:27
Икры много, а рыбы — мало: ученые усомнились в урожае донской селедки
Сегодня, 11:43
Советы выживальщика из Ростова: что делать, если неожиданно отключили воду
Сегодня, 11:33
«Мой ребенок — не такой»: как устроены рехабы в Ростове и сколько они стоят
Сегодня, 11:43
СКР в Москве изучит дело о пропавшей в Каспийске спортсменки из Ростова
Сегодня, 11:25
Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
Сегодня, 11:13
"