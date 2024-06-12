Движение перекроют в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону с 1 августа

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Причиной является перенос срока работ на водопроводе. Из-за этого перекроют проезд на Атарбекова на участке от здания №77 до строения с адресным ориентиром ул. Каменобродская, 90.
Ограничения будут действовать с 1 августа по 15 сентября. Объехать закрытые дома можно будет по другим улицам.
Ранее упавший столб парализовал движение в центре Ростова-на-Дону.
Кроме того, стало известно, что движение ограничат на Таганрогской в Ростове-на-Дону в июле.
Читайте также о том, как проезд перекроют в центре донской столицы до 30 ноября.