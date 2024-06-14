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Как минимум двое погибли в аварии с фурой «Магнита» в Ростовской области

Как минимум двое погибли в аварии с фурой «Магнита» в Ростовской области

14 июня 2024, 07:37
Фото: ТГ don_mash
Как минимум двое погибли в аварии с фурой «Магнита» в Ростовской области
В Ростовской области произошла серьезная авария с участием грузовика «Магнит», сообщают Telegram-каналы.

По словам очевидцев, авария произошла на дороге Шахты — Цимлянск. Здесь водитель Hyundai врезался в грузовик, на борту которого написано «Магнит».

«По предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковушки», — пишут каналы.

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Фото: ТГ don_mash

Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется. Из-за аварии оказалась перекрыта одна из полос для движения.

На месте ДТП сейчас находятся очень много водителей, которые остановились после аварии.

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До этого водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Грузовик#Происшествия
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