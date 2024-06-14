Как минимум двое погибли в аварии с фурой «Магнита» в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По словам очевидцев, авария произошла на дороге Шахты — Цимлянск. Здесь водитель Hyundai врезался в грузовик, на борту которого написано «Магнит».
«По предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковушки», — пишут каналы.
Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется. Из-за аварии оказалась перекрыта одна из полос для движения.
На месте ДТП сейчас находятся очень много водителей, которые остановились после аварии.
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До этого водитель иномарки влетел в здание АЗС в Ростове-на-Дону и доехал до кассы.