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Командир казачьего отряда «Аксай» погиб в зоне СВО

Командир казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко погиб в зоне СВО

14 июня 2024, 08:27
Фото: t.me/kazakicDona
Командир казачьего отряда «Аксай» погиб в зоне СВО
Командир добровольческого казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко с позывным Чип погиб в зоне спецоперации, сообщает в Telegram войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское».

Он является уроженцем Ростовской области, но в итоге стал жителем Кубани. Гавриленко присоединился к СВО в марте 2022 года и входил в первый состав отряда «Дон».

Получил ранение, ему вручили боевую награду орден «Мужества». После реабилитации он вернулся на СВО, став командиром отряда «Аксай».

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Командир добровольческого казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко с позывным Чип погиб в зоне спецоперацииКомандир добровольческого казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко с позывным Чип погиб в зоне спецоперации
Командир добровольческого казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко с позывным Чип погиб в зоне спецоперации
Фото: t.me/kazakicDona

«Потеря тяжела для казаков, для всех, кто его знал», — сказано в сообщении. Семье и близким бойца выразили соболезнования.

Ранее участник «Поле Чудес» из региона передал в качестве подарка ведущему вражеский дрон.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Казаки#Происшествия
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