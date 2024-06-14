Командир казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Он является уроженцем Ростовской области, но в итоге стал жителем Кубани. Гавриленко присоединился к СВО в марте 2022 года и входил в первый состав отряда «Дон».
Получил ранение, ему вручили боевую награду орден «Мужества». После реабилитации он вернулся на СВО, став командиром отряда «Аксай».
«Потеря тяжела для казаков, для всех, кто его знал», — сказано в сообщении. Семье и близким бойца выразили соболезнования.
Ранее участник «Поле Чудес» из региона передал в качестве подарка ведущему вражеский дрон.
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