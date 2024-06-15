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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Ростовчанин выловил сома с человеческий рост

Ростовчанин рассказал, как поймать сома с человеческий рост

15 июня 2024, 07:14
Фото: pxhere.com

Ростовчанин выловил сома с человеческий рост

Житель Ростовской области съездил на рыбалку и поймал сома с человеческий рост, сообщил он в соцсетях.

Рыбак рассказал, что ранее ловил судака, щук, окуней, а теперь ему удалось выловить огромную рыбу. Поэтому теперь хочется продолжать в аналогичном темпе.

«После борьбы немного посидел, подышал, стал снова доставать окуней, судаков, но рыбалка уже была не та. Не было интереса, так как после такой рыбы я, как говорится, зажрался», — написал автор.

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Он добавил, что это его рекордный улов. Также рыбак решил раскрыть свою тактику для остальных.

Фото: Дмитрий Иващенко — ВК

«Старался находить более близкие и резкие свалы к камышу. Все эти действия регулировал, осматриваясь в приборы», — говорится в публикации.

Отмечается, что в итоге сом клюнул на приманку виброхвост.

«Окунь и судак тоже клевали, а сом все это дело закрепил своим присутствием», — добавил житель региона.

Ранее зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Улов#Рыбалка#Сом
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