Ростовчанин рассказал, как поймать сома с человеческий рост

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Рыбак рассказал, что ранее ловил судака, щук, окуней, а теперь ему удалось выловить огромную рыбу. Поэтому теперь хочется продолжать в аналогичном темпе.
«После борьбы немного посидел, подышал, стал снова доставать окуней, судаков, но рыбалка уже была не та. Не было интереса, так как после такой рыбы я, как говорится, зажрался», — написал автор.
Он добавил, что это его рекордный улов. Также рыбак решил раскрыть свою тактику для остальных.
«Старался находить более близкие и резкие свалы к камышу. Все эти действия регулировал, осматриваясь в приборы», — говорится в публикации.
Отмечается, что в итоге сом клюнул на приманку виброхвост.
«Окунь и судак тоже клевали, а сом все это дело закрепил своим присутствием», — добавил житель региона.
Ранее зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба.