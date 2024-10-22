Где в Ростовской области осенью поймать много рыбы. Опытный рыбак раскрыл секреты

Какую рыбу можно выловить в Ростовской области осенью, какую использовать прикормку и другие нюансы рассказал RostovGazeta опытный рыбак из донской столицы Роман Зоголев.