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Сом

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Октябрь
Где в Ростовской области осенью поймать много рыбы. Опытный рыбак раскрыл секреты
Какую рыбу можно выловить в Ростовской области осенью, какую использовать прикормку и другие нюансы рассказал RostovGazeta опытный рыбак из донской столицы Роман Зоголев.
22 октября, 14:18
Июль
Где можно рыбачить в Ростовской области летом
24 июля, 06:45
Июнь
Ростовчанин рассказал, как поймать сома с человеческий рост
Житель Ростовской области съездил на рыбалку и поймал сома с человеческий рост, сообщил он в соцсетях.
15 июня, 07:14
Май
«Какой страшный!»: сома больше человеческого роста выловил ростовчанин
Житель Ростова-на-Дону во время рыбалки выловил сома, который больше его роста, говорится в Telegram в группе «Это Ростов новости».
16 мая, 08:32
Апрель
Житель Ростовской области удивил опытных рыбаков огромным сомом
В Ростовской области местному рыбаку удалось выловить крупного сома в ночное время, сообщил он в соцсетях.
22 апреля, 09:06
Февраль
Жизнеспособность спермы научились повышать ростовские ученые
Ученые смогли разработать метод, за счет которого увеличивается жизнеспособность спермы африканского клариевого сома, сообщает Южный научный центр РАН.
13 февраля, 07:22

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