Больше 20 фантомных животноводческих предприятий нашли в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
С начала месяца сотрудники надзорного ведомства провели проверку площадок по обороту продукции животного происхождения. Выяснилось, что 24 из них являются фантомными. Среди них есть как ИП, так и общества с ограниченной ответственностью.
Управление Россельхознадзора обратилось в ветеринарную службу для исключения этих площадок из реестра системы «Цербер». Самим хозяйствующим субъектам направили предостережения.
Всего с начала года на территории Ростовской области выявили 53 фантомных предприятия.
Ранее в Ростовской области обнаружили фантомные ферму и молокозавод.