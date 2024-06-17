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Больше 20 фантомных животноводческих предприятий нашли в Ростовской области

Больше 20 фантомных животноводческих предприятий нашли в Ростовской области

17 июня 2024, 10:00
Фото: Unsplash
Больше 20 фантомных животноводческих предприятий нашли в Ростовской области
24 фантомные площадки по обороту животноводческой продукции выявили в Ростовской области, сообщил Россельхознадзор.

С начала месяца сотрудники надзорного ведомства провели проверку площадок по обороту продукции животного происхождения. Выяснилось, что 24 из них являются фантомными. Среди них есть как ИП, так и общества с ограниченной ответственностью.

Управление Россельхознадзора обратилось в ветеринарную службу для исключения этих площадок из реестра системы «Цербер». Самим хозяйствующим субъектам направили предостережения.

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Всего с начала года на территории Ростовской области выявили 53 фантомных предприятия.

Ранее в Ростовской области обнаружили фантомные ферму и молокозавод.

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