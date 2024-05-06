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Published Сегодня, 17:10

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В Ростовской области обнаружили фантомные молзаводы

В Ростовской области обнаружили фантомные ферму и молокозавод

6 мая 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области обнаружили фантомные молзаводы
В Ростовской области Управление Россельхознадзора выявило несуществующие предприятия по производству молочной продукции, говорится в сообщении ведомства.

При помощи системы «Меркурий» мониторинговая группа ведомства обнаружила, что фермерское хозяйство из Ростовской области оформило документы на 75,5 тонны сырого молока. Однако лицо не имело право их оформлять и сделало это с ошибками. Так, например, в документах не были указаны концентрация молочного жира и белка в продукции. Позже обычное молоко якобы переработали в «пастеризованное» и отправили в ООО «Альмол», расположенное в Донецке.

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Специалисты установили, что «пастеризованное» молоко использовалось для приготовления сливочного масла. При этом на изготовление уходил нелогичный объем сырья. Именно из-за этих нарушений сотрудники ведомства выехали по адресам регистраций этих двух компаний. По прибытию, предприятия не были обнаружены. Им присвоили статус фантомных.

Ранее стало известно, что в Ростовскую область хотят массово поставлять китайские дроны.

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