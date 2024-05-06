В Ростовской области обнаружили фантомные ферму и молокозавод

При помощи системы «Меркурий» мониторинговая группа ведомства обнаружила, что фермерское хозяйство из Ростовской области оформило документы на 75,5 тонны сырого молока. Однако лицо не имело право их оформлять и сделало это с ошибками. Так, например, в документах не были указаны концентрация молочного жира и белка в продукции. Позже обычное молоко якобы переработали в «пастеризованное» и отправили в ООО «Альмол», расположенное в Донецке.