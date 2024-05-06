В Ростовской области обнаружили фантомные ферму и молокозавод

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
При помощи системы «Меркурий» мониторинговая группа ведомства обнаружила, что фермерское хозяйство из Ростовской области оформило документы на 75,5 тонны сырого молока. Однако лицо не имело право их оформлять и сделало это с ошибками. Так, например, в документах не были указаны концентрация молочного жира и белка в продукции. Позже обычное молоко якобы переработали в «пастеризованное» и отправили в ООО «Альмол», расположенное в Донецке.
Специалисты установили, что «пастеризованное» молоко использовалось для приготовления сливочного масла. При этом на изготовление уходил нелогичный объем сырья. Именно из-за этих нарушений сотрудники ведомства выехали по адресам регистраций этих двух компаний. По прибытию, предприятия не были обнаружены. Им присвоили статус фантомных.
Ранее стало известно, что в Ростовскую область хотят массово поставлять китайские дроны.