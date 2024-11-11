Молочная продукция

Молзавод в Ростовской области полтора года травил фальсификатом детей в детсадах

В Ростовской области молокозавод полтора года выпускал фальсификат. Продукция попадала в детские сады, школы и другие соцучреждения, сообщает региональный Россельхознадзор 11 ноября.