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Молочная продукция

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2024
Молзавод в Ростовской области полтора года травил фальсификатом детей в детсадах
В Ростовской области молокозавод полтора года выпускал фальсификат. Продукция попадала в детские сады, школы и другие соцучреждения, сообщает региональный Россельхознадзор 11 ноября.
11 ноября, 12:51
В школах и садиках Ростовской области детей кормили фальсификатом
В рамках мониторинга качества пищевой продукции Россельхознадзор выявил в школах и детсадах Ростовской области фальсифицированную молочную продукцию, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
28 июня, 08:08
В магазинах Ростовской области стало меньше сметаны и молока
23 июня, 10:30
Общественник из Ростова призвал вернуть проверки для пищевых производств
Никаких лишних добавок в кисломолочной и молочной продукции Ростова быть не должно, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.
15 мая, 06:23
В Ростовской области обнаружили фантомные ферму и молокозавод
В Ростовской области Управление Россельхознадзора выявило несуществующие предприятия по производству молочной продукции, говорится в сообщении ведомства.
6 мая, 17:10
В Ростове начали сбор крови аллергиков для создания вакцин
В Ростове открыли центр с лабораторией для работы с аллергенами, подробностями поделилась пресс-служба Сеченовского университета.
14 марта, 13:07
Фальсифицированными молочными товарами снабжали детские сады и школы на Дону
1 февраля, 05:15
Центробанк сообщил о резком подорожании сметаны и мороженого на Дону
В Ростовской области продолжился рост стоимости молочной продукции, в том числе сметаны и мороженого, сообщает Центробанк.
24 января, 12:31
Сыр и капуста за месяц резко подорожали в Ростовской области
24 января, 10:15
Ростов-на-Дону оказался лидером по ценам на молочную продукцию
18 января, 18:02
2023
В Ростовской области цены на яйца «подскочили» на 20,2 рубля за месяц
4 декабря 2023, 17:01
В Ростовской области назвали причину роста цен на яйца
2 декабря 2023, 11:45
В Ростовской области яйца и мясо выросли в цене более чем на 20%
24 ноября 2023, 08:31
В Ростовской области в очередной раз выросла стоимость минимального набора продуктов
21 ноября 2023, 17:56
Ростовчанам становятся не по карману продукты животного происхождения
19 октября 2023, 15:39
В Ростове оказались самые высокие цены на рыбу, молочную продукцию и колбасы
14 октября 2023, 08:30
В Ростовской области мясо и птица стали дороже на 18% с начала 2023 года
12 октября 2023, 17:31
В Ростовской области выявили компанию, производящую фальсифицированное молоко
В Ростовской области обнаружили молоко, в котором содержались скрытые растительные жиры, об этом сообщили в пресс-службе донского Россельхознадзора.
2 октября 2023, 14:32
Эксперт предрек рост цен на продукты в Краснодарском крае из-за дорогого бензина
5 сентября 2023, 16:10
Донской молокозавод делал продукцию из неизвестного сырья
В Ростовской области выявили нарушения в работе молочного завода «Орловский», сообщает региональное управление Россельхознадзора.
27 июля 2023, 08:31

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