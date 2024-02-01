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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:17

Фальсифицированными молочными товарами снабжали детские сады и школы на Дону

Фальсифицированными молочными товарами снабжали детские сады и школы на Дону

1 февраля 2024, 05:15
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области предпринимателю запретили производить молочную продукцию из-за выявленных нарушений, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В январе 2024 года деятельность предпринимателя, которая занималась производством молочной продукции, запретили. Причина — выпуск фальсифицированных товаров.

В течение 2023 года сотрудники управления выявили серьезные нарушения в работе этого предпринимателя. Лабораторные исследования неоднократно показывали несоответствия в произведенной молочной продукции: содержание жирной фазы масла, не свойственной коровьему молоку, а также использование растительных масел и жиров, что противоречит требованиям технических регламентов.

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Это является нарушением, в результате чего предпринимателю запретили выпускать масло, сметану и творог. Фальсифицированная продукция также поступала в школы, больницы и детсады области и других регионов.

Ранее стало известно, какое масло считается самым полезным.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Запрет#Нарушения#Молочная продукция#Фальсификация
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