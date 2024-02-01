Фальсифицированными молочными товарами снабжали детские сады и школы на Дону

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В январе 2024 года деятельность предпринимателя, которая занималась производством молочной продукции, запретили. Причина — выпуск фальсифицированных товаров.
В течение 2023 года сотрудники управления выявили серьезные нарушения в работе этого предпринимателя. Лабораторные исследования неоднократно показывали несоответствия в произведенной молочной продукции: содержание жирной фазы масла, не свойственной коровьему молоку, а также использование растительных масел и жиров, что противоречит требованиям технических регламентов.
Это является нарушением, в результате чего предпринимателю запретили выпускать масло, сметану и творог. Фальсифицированная продукция также поступала в школы, больницы и детсады области и других регионов.
Ранее стало известно, какое масло считается самым полезным.