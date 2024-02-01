Фальсифицированными молочными товарами снабжали детские сады и школы на Дону

В течение 2023 года сотрудники управления выявили серьезные нарушения в работе этого предпринимателя. Лабораторные исследования неоднократно показывали несоответствия в произведенной молочной продукции: содержание жирной фазы масла, не свойственной коровьему молоку, а также использование растительных масел и жиров, что противоречит требованиям технических регламентов.