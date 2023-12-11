Профессор раскрывает взаимосвязь между производством говядины, молока и здоровьем

В эксклюзивном интервью ИА RuNews24.ru профессор и академик РАН Юрий Лачуга рассказывает о важности производства говядины для здоровья нации. Он подчеркивает, что в советское время коровы использовались как для производства молока, так и для мяса, обеспечивая высокий уровень производства говядины и телятины. Однако, по сравнению с 90-ми годами, объем производства мяса крупного рогатого скота в России снизился в 2,7 раза, достигнув 1,62 млн тонн в 2022 году.