Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
В эксклюзивном интервью ИА RuNews24.ru профессор и академик РАН Юрий Лачуга рассказывает о важности производства говядины для здоровья нации. Он подчеркивает, что в советское время коровы использовались как для производства молока, так и для мяса, обеспечивая высокий уровень производства говядины и телятины. Однако, по сравнению с 90-ми годами, объем производства мяса крупного рогатого скота в России снизился в 2,7 раза, достигнув 1,62 млн тонн в 2022 году.
Профессор Лачуга подчеркивает важность увеличения производства говядины, поскольку это мясо занимает одно из лидирующих мест по полезности. Гемоглобин в крови, несущий кислород, основным источником является говядина. Ученый подчеркивает, что говядина должна занимать первое место в рационе населения, за ней свинина, особенно в северных регионах. Взаимосвязь между производством мяса КРС и здоровьем поддерживается также понижением нормативов потребления молока, что, по словам Лачуги, не означает обеспечение населения достаточным количеством и качеством молока и молочных продуктов.
В заключение, профессор подчеркивает, что российскому сельскому хозяйству необходимо стремиться к устойчивому и экологически безопасному производству, а увеличение производства говядины и молока является ключевым аспектом обеспечения здоровья нации.