Миллиардер Вадим Викулов не попал в список самых влиятельных персон Дона

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Владелец компании «Астон» Вадим Викулов, который имеет выручку более 138 миллиардов рублей за 2022 год, не попал в рейтинг самых влиятельных жителей региона по итогам 2023 года. Вероятно, эксперты посчитали, что Викулов выполняет роль обычного предпринимателя, а на экономику и имидж региона в 2023 году оказывали влияние другие персоны.
Другой ростовчанкой, которая оказывает немалое влияние на жизнь города, но при этом не вошла в рейтинг стала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. По всей видимости, эксперты решили, что на культурную жизнь города большее влияние оказывает кто-то другой.
Подробнее о том, кто решает судьбы Ростова, читайте в материале RostovGazeta.