Миллиардер Вадим Викулов не попал в список самых влиятельных персон Дона

Владелец компании «Астон» Вадим Викулов, который имеет выручку более 138 миллиардов рублей за 2022 год, не попал в рейтинг самых влиятельных жителей региона по итогам 2023 года. Вероятно, эксперты посчитали, что Викулов выполняет роль обычного предпринимателя, а на экономику и имидж региона в 2023 году оказывали влияние другие персоны.