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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Богатейший бизнесмен Ростова Вадим Викулов не попал в список самых влиятельных дончан

Миллиардер Вадим Викулов не попал в список самых влиятельных персон Дона

17 июня 2024, 12:38
Фото: donland.ru
Богатейший бизнесмен Ростова Вадим Викулов не попал в список самых влиятельных дончан
Бизнесмен Вадим Викулов, который владеет 17 компаниями в Ростовской области, занятыми в основном в агробизнесе, а также министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, не попали в список самых влиятельных людей города, подготовленный RostovGazeta.

Владелец компании «Астон» Вадим Викулов, который имеет выручку более 138 миллиардов рублей за 2022 год, не попал в рейтинг самых влиятельных жителей региона по итогам 2023 года. Вероятно, эксперты посчитали, что Викулов выполняет роль обычного предпринимателя, а на экономику и имидж региона в 2023 году оказывали влияние другие персоны.

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Другой ростовчанкой, которая оказывает немалое влияние на жизнь города, но при этом не вошла в рейтинг стала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. По всей видимости, эксперты решили, что на культурную жизнь города большее влияние оказывает кто-то другой.

Подробнее о том, кто решает судьбы Ростова, читайте в материале RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Бизнес#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Астон
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