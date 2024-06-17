Стали известны имена самых влиятельных персон Ростовской области

Четвертым по влиятельности человеком в регионе оказался «силовик» Игорь Голдобин. Он возглавляет управление ФСБ России по Ростовской области. По сравнению с прошлым годом он опустился на две ступени в рейтинге. В пятерку влиятельнейших ростовчан вошел также начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула. В прошлогоднем рейтинге он удостоился только девятнадцатой ступени.