Стали известны имена самых влиятельных персон Ростовской области

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
RostovGazeta обновила рейтинг ста влиятельных персон в Ростовской области по итогам 2023 года.
Первое место, которое два года подряд занимал губернатор Василий Голубев отошло прокурору Ростовской области Роману Праскову. За год он поднялся на пять позиций.
Второе место занял полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в этом году замыкает тройку лидеров. Эксперты оценили его влиятельность на 9,1 балла, что на 0,7 балла меньше, чем годом ранее.
Четвертым по влиятельности человеком в регионе оказался «силовик» Игорь Голдобин. Он возглавляет управление ФСБ России по Ростовской области. По сравнению с прошлым годом он опустился на две ступени в рейтинге. В пятерку влиятельнейших ростовчан вошел также начальник управления Росгвардии по Ростовской области Владимир Жигула. В прошлогоднем рейтинге он удостоился только девятнадцатой ступени.
Шестое место эксперты присудили заместителю председателя правительства Ростовской области Игорю Гуськову, который поднялся на одну позицию за год.
Более влиятельным, по сравнению с рейтингом 2023 года стал руководитель представительства правительства Ростовской области при правительстве Российской Федерации Игорь Бигвавый. Вместо 22 строчки рейтинга он теперь занимает седьмую.
Не изменяет традиции попадания в десятку лидеров и заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть. При этом свои позиции он все же немного «сдал». Год назад Андрей Кикоть занимал третье место, в нынешнем рейтинге — восьмое.
Глава ростовского следкома Аслан Хуаде, который разбирается в ситуации со сносом более чем 200 исторических зданий в центре Ростова и от чьего решения во многом будет зависеть судьба исторического прошлого города, второй год подряд занимает девятое место.
Первую десятку рейтинга 100 самых влиятельных жителей Ростовской области замыкает командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ Игорь Турченюк.
Кто еще вошел в топ-100 самых влиятельных ростовчан читайте в уникальном спецпроекте RostovGazeta.