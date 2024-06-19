Дом одного из террористов из СИЗО-1 Ростова оказался пустующим

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 в Ростове выбили решетки в камерах и сбежали. Ранним утром они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали за их освобождение оружие, транспорт и возможность уехать. Переговоры с ними не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. По разным данным, пятеро из террористов были ликвидированы. Еще один смог выжить, но находится в тяжелом состоянии. Но об этом не было официальных данных.