Дом одного из террористов из СИЗО-1 Ростова оказался пустующим

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Речь идет о доме Малика Г. (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он расположен в одном из сел Малгобекского района Ингушетии. Здание выглядит заброшенным и опустевшим.
В паре километров от дома находится дом его родителей, а прямо по соседству — дом его дяди.
Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 в Ростове выбили решетки в камерах и сбежали. Ранним утром они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали за их освобождение оружие, транспорт и возможность уехать. Переговоры с ними не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. По разным данным, пятеро из террористов были ликвидированы. Еще один смог выжить, но находится в тяжелом состоянии. Но об этом не было официальных данных.