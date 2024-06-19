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Обстановка у СИЗО-1 в Ростове 16 июня

Дом одного из террористов из СИЗО-1 Ростова оказался пустующим

19 июня 2024, 05:40
Фото: rostovgazeta.ru
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове 16 июня
В Ингушетии найден заброшенным дом одного из террористов, участвовавшего в захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове, сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Речь идет о доме Малика Г. (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он расположен в одном из сел Малгобекского района Ингушетии. Здание выглядит заброшенным и опустевшим.

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В паре километров от дома находится дом его родителей, а прямо по соседству — дом его дяди.

Напомним, в ночь на 16 июня шестеро заключенных СИЗО-1 в Ростове выбили решетки в камерах и сбежали. Ранним утром они взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали за их освобождение оружие, транспорт и возможность уехать. Переговоры с ними не увенчались успехом, и силовики пошли на штурм. По разным данным, пятеро из террористов были ликвидированы. Еще один смог выжить, но находится в тяжелом состоянии. Но об этом не было официальных данных.

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