В Ростове прошел первый допрос вышедшего из комы террориста, захватившего СИЗО-1

Единственный выживший после штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону террорист был допрошен сразу же после того, как пришел в себя, пишет «КП-Кавказ».