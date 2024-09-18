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Захват

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Сентябрь
В Армении заявили, что группу захвата власти в Ереване якобы готовили в Ростове
СК Армении утверждает, что завербованные группы для захвата власти в Ереване доставлялись в Ростов-на-Дону, сообщают РИА «Новости».
18 сентября, 15:11
Июль
Итоги недели: в Ростовской области страдали от атак дронов и веерных отключений света
14 июля, 16:36
Адвокат попросил минимальное наказание захватившему СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
12 июля, 10:14
В Ростове проверят двоих сотрудников СИЗО-1 на причастность к побегу заключенных
10 июля, 14:52
После захвата заложников в Ростове-на-Дону начальника оперотдела уволили из ФСИН
10 июля, 12:28
У заключенных СИЗО-1 в Ростове-на-Дону нашли PlayStation и Xbox
4 июля, 09:39
Июнь
Адвокат террориста из СИЗО-1 в Ростова подтвердил, что он выжил
25 июня, 05:30
В Ростове прошел первый допрос вышедшего из комы террориста, захватившего СИЗО-1
Единственный выживший после штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону террорист был допрошен сразу же после того, как пришел в себя, пишет «КП-Кавказ».
22 июня, 05:18
Врио начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону отстранили от работы
20 июня, 06:05
Всплыли новые факты биографии выжившего в Ростове террориста из СИЗО-1
19 июня, 08:22
Отец террориста заявил, что его сын мог не знать о захвате заложников в СИЗО Ростова
19 июня, 06:26
Дом одного из террористов из СИЗО-1 Ростова оказался пустующим
19 июня, 05:40
У террористов в СИЗО-1 в Ростове мог находиться третий заложник
18 июня, 06:43
Под видом полотенец передали террористам в СИЗО Ростова флаг запрещенной организации
В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 шестеро террористов взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Позже у преступников нашли флаг запрещенной в России террористической организации, сообщает телеграм-канал Shot.
17 июня, 13:02
В отношении начальника СИЗО-1 в Ростове началась проверка
17 июня, 08:57
«Там 300 лишних»: член СПЧ Меркачева сообщила о переполненных камерах в СИЗО Ростова
17 июня, 07:25
Ветеран «Альфы» назвал успешным освобождение заложников в СИЗО-1 в Ростове
16 июня, 17:45
Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону
16 июня, 15:25
Следствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО Ростова
16 июня, 15:01
Обыски начались в СИЗО-1 в Ростове, где утром захватили заложников
16 июня, 14:55

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