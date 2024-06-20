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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Министр образования назвала самые востребованные профессии в Ростовской области

Министр образования назвала самые востребованные профессии в Ростовской области

20 июня 2024, 12:34
Фото: donland.ru
Министр образования назвала самые востребованные профессии в Ростовской области
Приемная кампания в вузы стартовала в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

20 июня вузы и колледжи Ростовской области начали принимать документы от абитуриентов. В педагогических учебных заведениях среднего и высшего звена проходит единый день карьеры.

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Глава Минобразования региона Тамара Шевченко рассказала, что самыми востребованными сотрудниками в Ростовской области сейчас являются агрономы, ветеринары, педагоги дошкольных учреждений и специалисты в сферах переработки нефти и газа. Высок спрос и на операторов металлургического, машиностроительного, сельскохозяйственного, столярного и мебельного производств.

Напомним, весной средняя предлагаемая зарплата в Ростове достигла 56 746 рублей.

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