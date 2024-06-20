Министр образования назвала самые востребованные профессии в Ростовской области

Глава Минобразования региона Тамара Шевченко рассказала, что самыми востребованными сотрудниками в Ростовской области сейчас являются агрономы, ветеринары, педагоги дошкольных учреждений и специалисты в сферах переработки нефти и газа. Высок спрос и на операторов металлургического, машиностроительного, сельскохозяйственного, столярного и мебельного производств.



Напомним, весной средняя предлагаемая зарплата в Ростове достигла 56 746 рублей.