Суд взыскал с украинского олигарха 146 млн долларов в пользу ростовской шахты

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Суд постановил полностью удовлетворить иск АО «Шахтоуправление „Обуховская“» к швейцарской компании DTEK Trading SA. Последняя принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Ответчика обязали выплатить 146,6 миллиона долларов.
В документах указывается, что деньги DTEK Trading SA задолжала за поставку угля по договору, заключенному еще в 2015 году. Уголь «Обуховская» отправляла до марта 2022 года. При этом деньги за поставки она перестала получать в апреле 2021 года.
Напомним, ранее и «Обуховская» шахта, и DTEK Trading SA входили в состав холдинга ДТЭК, основанного Ахметовым для управления угледобывающими активами в России и Украине. В июне прошлого года «Обуховская» шахта перешла под управление ООО «СБК ПРЕМЬЕР».