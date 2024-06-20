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Фото для иллюстрации

Суд взыскал с украинского олигарха 146 млн долларов в пользу ростовской шахты

20 июня 2024, 16:43
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать в пользу шахты «Обуховская» в Ростовской области больше 146 миллионов долларов с компании украинского миллиардера Рината Ахметова, сообщается в картотеке дел суда.

Суд постановил полностью удовлетворить иск АО «Шахтоуправление „Обуховская“» к швейцарской компании DTEK Trading SA. Последняя принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. Ответчика обязали выплатить 146,6 миллиона долларов.

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В документах указывается, что деньги DTEK Trading SA задолжала за поставку угля по договору, заключенному еще в 2015 году. Уголь «Обуховская» отправляла до марта 2022 года. При этом деньги за поставки она перестала получать в апреле 2021 года.

Напомним, ранее и «Обуховская» шахта, и DTEK Trading SA входили в состав холдинга ДТЭК, основанного Ахметовым для управления угледобывающими активами в России и Украине. В июне прошлого года «Обуховская» шахта перешла под управление ООО «СБК ПРЕМЬЕР».

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