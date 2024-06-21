Ростовский профессор пояснил, как закрытие торгов на Мосбирже отразится на экономике

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
По словам профессора кафедры политэкономии и экономической политики ЮФУ, доктора экономических наук Юрия Туманяна, из-за прекращения торговли валютой на Мосбирже, в России изменится принцип расчета курса доллара и евро. Теперь для этого будет использоваться курс юаня к рублю.
Кроме того, закрытие валютных торгов на Мосбирже может привести к падению импорта. Юрий Туманян считает, что причиной этому стали проблемы с платежами через банки дружественных стран, которые тоже попадают под санкции.
«На фоне закрытия торгов возникает проблема укрепления рубля. Падение спроса на иностранную валюту приводит к падению доходов бюджета, и, соответственно, прибыль экспортеров снижается. Импорт начинает уменьшаться, поскольку заканчивается валюта для его покупки», — отмечает доктор экономических наук.
Укрепить рубль, по мнению эксперта, помогает увеличение объемов юаня на бирже. С нынешних 55% эта доля может, как считает Юрий Туманян, вырасти до 80%.
Ранее RostovGazeta писала о том, что известно о санкциях США против Мосбиржи.