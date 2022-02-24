Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ

Утром в четверг, 24 февраля 2022 года, рынок российских акций открылся с резким снижением. Большинство котировок ценных бумаг РФ стремительно дешевеет. Торги на Московской бирже фактически приостановлены, передаёт ТАСС.
Как следует из данных торгов, рубль потерял по отношению к доллару и евро более 3,5 процента. Акции Сбербанка подешевели на 10,5 процента; Газпрома — более чем на 11 процентов.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине. По его словам, оккупация украинских территорий в качестве задачи для российских войск не предусмотрена.
«Цель [военной операции] — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Путин.
ДНР и ЛНР начали наступление на позиции украинских войск. На всей территории Украины объявлено чрезвычайное положение.